Las víctimas de uno de los curas pedófilos exigen al papa Francisco "actos, no palabras"

El abogado de la víctima más joven de pedofilia en el Instituto Provolo de Verona, Sergio Cavalieri, habló con InfobaeTV acerca de la responsabilidad del papa Francisco en el tema. Considera improbable que no estuviera al tanto de las denuncias cuando llegaron cuatro sacerdotes a La Plata, entre ellos Nicola Corradi, preso actualmente en Mendoza por abuso sexual a menores sordos en el Instituto Provolo de Luján de Cuyo. Las primeras denuncias son del 2009 y tuvieron amplia difusión en el mundo eclesiástico. Considera todavía menos probable que no estuviera al tanto de las denuncias contra el obispo Giuseppe Carraro realizadas por el hipoacúsico Gianni Bisoli, que fue llevado en cinco oportunidades a sus aposentos en Verona, donde fue sometido a abusos reiterados. A pesar de eso, ignorando las denuncias y sin profundizar las investigaciones, el Papa lo beatificó en el 2015 por su "heroica virtud".

— ¿Qué responsabilidad considera que tiene el cardenal Jorge Bergoglio en estos casos de abuso en la Argentina?

— Él tendría que estar informado. No podía no estar enterado de las denuncias a 27 sacerdotes y de que cuatro de ellos fueron derivados a La Plata, Argentina, entre ellos, Nicola Corradi (de 82 años, hoy preso en Mendoza). Bergoglio no podía ignorar las denuncias de pedofilia, incluso hubo una comisión del Vaticano que en el 2011 hizo una investigación. Nuestra denuncia era pública en el mundo, en la Argentina y en Italia. Basta entrar en internet para verlo. Es improbable que no lo haya sabido. Ya como Papa Francisco beatificó al obispo Giuseppe Carraro, que murió en 1981, a pesar de nuestras denuncias basadas en testimonios contundentes de menores sordos que fueron abusados sexualmente.

— ¿Pero el obispo fue beatificado a pesar de las denuncias?

— Sí, fue beatificado por el papa Francisco en el 2015.

— ¿Y el Papa tomó contacto con las víctimas?

— No, solo con una víctima y por casualidad, ya que se reunió por otra cosa, vinculada al día de la capacidad.

— ¿Usted diría que el papa Francisco es cómplice al ignorar las denuncias?

— La justicia pasa a través de la verdad, quien niega la verdad o no dice la verdad ofende a la víctima. No reconociendo la verdad, no reconociendo lo que pasó, no se está ayudando a la víctima. Requiere que sea reconocido lo que pasó, que sea impedido que estos hechos pasen olvidados. No estamos buscando un beneficio, sino justicia. Nosotros apreciamos las palabras del papa Francisco y las atenciones a la víctima, lo que demandamos es que las palabras se traduzcan en justicia. No bastan las declaraciones de dolor y arrepentimiento, sino que haya actos concretos contra los criminales y que sean destituidos, que los procesos sean abiertos en la justicia y en la magistratura, que la opinión pública sea informada de lo que hicieron estos sacerdotes y religiosos, de cómo actuó esa orden religiosa (Hermanas de la compañía de María). Queremos actos concretos, no palabras.

fuente infobae

